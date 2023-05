Exposition de photographies argentiques noir & blanc Route de Nassigny, 3 juin 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

Thème : de près, de loin.

2023-06-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

Route de Nassigny Salle polyvalente

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Theme: from near and far

Tema: de cerca y de lejos

Thema: von nah, von fern

