LES FOLIES GRUSS A BEZIERS Route de Narbonne Quartier de Fonseranes Béziers, 8 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Les Folies Gruss reviennent à Béziers pour vous proposer un tout nouveau spectacle toujours plus unique et exceptionnel!

Laissez-vous surprendre par un spectacle mêlant des disciplines équestres et aériennes sous le ciel étoilé de Béziers.

Accueil dès 19h, restauration, espace enfants, et des surprises ! La billetterie est d’ores et déjà ouverte..

2023-07-08 19:00:00 fin : 2023-08-31 . EUR.

Route de Narbonne

Quartier de Fonseranes

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Folies Gruss return to Béziers with a brand-new show that’s even more unique and exceptional!

Let yourself be surprised by a show combining equestrian and aerial disciplines under the starry sky of Béziers.

Reception from 7pm, catering, children’s area, and lots of surprises! Tickets are now available.

Las Folies Gruss regresan a Béziers con un nuevo espectáculo aún más único y excepcional

Déjese sorprender por un espectáculo que combina disciplinas ecuestres y aéreas bajo el cielo estrellado de Béziers.

Recepción a partir de las 19.00 h, catering, zona infantil y ¡muchas sorpresas! Las entradas ya están disponibles.

Die Folies Gruss kehren nach Béziers zurück, um Ihnen eine ganz neue, noch einzigartigere und außergewöhnlichere Show zu bieten!

Lassen Sie sich von einer Show überraschen, die Reit- und Flugdisziplinen unter dem Sternenhimmel von Béziers vereint.

Empfang ab 19 Uhr, Verpflegung, Kinderbereich und viele Überraschungen! Der Kartenvorverkauf ist bereits eröffnet.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE