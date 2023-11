EXPOSITION ART ANIMALIER route de Nancy – salle des fêtes Héming, 29 octobre 2023, Héming.

Héming,Moselle

La galerie d’art Boyrié propose une exposition d’œuvres d’artistes animaliers : M. Audiard, B &A Bessoud, J M Bodin, JM Costa, J M David, M. Floranc, J F Gambino et J Vassil.

Entrée libre. Tout public

Vendredi 2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. 0 EUR.

route de Nancy – salle des fêtes

Héming 57830 Moselle Grand Est



The Boyrié art gallery presents an exhibition of works by animal artists: M. Audiard, B &A Bessoud, J M Bodin, JM Costa, J M David, M. Floranc, J F Gambino and J Vassil.

Free admission

La galería de arte Boyrié presenta una exposición de obras de artistas animales: M. Audiard, B &A Bessoud, J M Bodin, JM Costa, J M David, M. Floranc, J F Gambino y J Vassil.

Entrada gratuita

Die Kunstgalerie Boyrié zeigt eine Ausstellung mit Werken von Tierkünstlern: M. Audiard, B &A Bessoud, J M Bodin, JM Costa, J M David, M. Floranc, J F Gambino und J Vassil.

Freier Eintritt

