Atelier sport prévention noyade – A partir de 10 ans Route de Mulhouse Tagolsheim, 5 juillet 2023, Tagolsheim.

Tagolsheim,Haut-Rhin

La prévention de la noyade, les bons comportements sur la plage et en piscine, ateliers prévention (45min) et gestes de premiers secours (45 min)..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 18:00:00. EUR.

Route de Mulhouse

Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est



Drowning prevention, good behavior on the beach and in the pool, prevention workshops (45min) and first aid (45 min).

Prevención de ahogamientos, buen comportamiento en la playa y en la piscina, talleres de prevención (45 min) y primeros auxilios (45 min).

Vermeidung von Ertrinken, richtiges Verhalten am Strand und im Schwimmbad, Workshops zur Prävention (45 Min.) und Erste-Hilfe-Maßnahmen (45 Min.).

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du Sundgau