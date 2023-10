Concert de DRUMLESSJAMTRIO Route de Mugron Lourquen, 13 octobre 2023, Lourquen.

Lourquen,Landes

C’est la reprise ! La saison culturelle Entracte aux villages fait sa rentrée vendredi 13 octobre avec le concert de DRUMLESSJAMTRIO à 21h à la salle communale de Lourquen !

Pour l’occasion, le Cdf Lourquen vous préparera des tapas à partir de 19h30 !??

DRUMLESSJAMTRIO, c’est un trio composé d’Eric Castagnet à l’accordéon, Jean-Jacques Dauguette aux claviers et de Philippe Obin à la contrebasse !

L’intérêt et l’attention qu’ils ont porté et apporté, a permis de mettre en avant les originalités de leur sensibilité, leur émotion, de leur goût pour cette musique en perpétuel mouvement et très inspirante qu’est le Jazz….

2023-10-13 fin : 2023-10-13 23:00:00. EUR.

Route de Mugron Salle communale

Lourquen 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s that time of year again! The Entracte aux villages cultural season kicks off on Friday October 13 with a concert by DRUMLESSJAMTRIO at 9pm in the Salle Communale in Lourquen!

For the occasion, the Cdf Lourquen will be serving tapas from 7.30pm!??

DRUMLESSJAMTRIO is a trio made up of Eric Castagnet on accordion, Jean-Jacques Dauguette on keyboards and Philippe Obin on double bass!

The interest and attention they have shown and brought to this project has enabled us to highlight the originality of their sensitivity, their emotion, their taste for this music in perpetual movement and very inspiring that is Jazz?

¡Ya estamos otra vez en esta época del año! La temporada cultural Entracte aux villages comienza de nuevo el viernes 13 de octubre con un concierto de DRUMLESSJAMTRIO a las 21.00 h en la sala del pueblo de Lourquen

Para celebrarlo, el Cdf de Lourquen servirá tapas a partir de las 19.30 horas

DRUMLESSJAMTRIO es un trío formado por Eric Castagnet al acordeón, Jean-Jacques Dauguette a los teclados y Philippe Obin al contrabajo

El interés y la atención que han demostrado nos han permitido destacar la originalidad de su sensibilidad, su emoción y su gusto por esta música en perpetuo movimiento y muy inspiradora que es el Jazz?

Es ist wieder soweit! Die Kultursaison Entracte aux villages beginnt am Freitag, den 13. Oktober, mit dem Konzert von DRUMLESSJAMTRIO um 21 Uhr im Gemeindesaal von Lourquen!

Zu diesem Anlass bereitet das Cdf Lourquen ab 19:30 Uhr Tapas für Sie zu!?

DRUMLESSJAMTRIO ist ein Trio, das aus Eric Castagnet am Akkordeon, Jean-Jacques Dauguette an den Keyboards und Philippe Obin am Kontrabass besteht!

Das Interesse und die Aufmerksamkeit, die sie aufbrachten, ermöglichten es, die Originalität ihrer Sensibilität, ihrer Emotionen und ihrer Vorliebe für diese sich ständig verändernde und inspirierende Musik, den Jazz, hervorzuheben

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Terres de Chalosse