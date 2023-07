Bowling de Douzy Route de Mouzon (D964) Douzy, 12 juillet 2023, Douzy.

Le Bowling de Douzy avec ses 14 pistes vous ouvres ses portes. Mercredi 14h-23h Jeudi 16h30-23h Vendredi 16h30-1h Samedi 14h-1h Dimanche 14h-20h Ouvert 7j/7 pendant les vacances scolaires.

Route de Mouzon (D964)

Douzy 08140 Ardennes Grand Est



The Bowling of Douzy with its 14 tracks opens its doors to you. Wednesday 2pm-11pm Thursday 4:30pm-11pm Friday 4:30pm-1am Saturday 2pm-1am Sunday 2pm-8pm Open 7 days a week during school vacations

El Bowling de Douzy, con sus 14 pistas, le abre sus puertas. Miércoles de 14.00 a 23.00 h Jueves de 16.30 a 23.00 h Viernes de 16.30 a 1.00 h Sábado de 14.00 a 1.00 h Domingo de 14.00 a 20.00 h Abierto 7 días a la semana durante las vacaciones escolares

Das Bowlingcenter von Douzy mit seinen 14 Bahnen öffnet seine Türen für Sie. Mittwoch 14-23 Uhr Donnerstag 16.30-23 Uhr Freitag 16.30-1 Uhr Samstag 14-1 Uhr Sonntag 14-20 Uhr Während der Schulferien 7 Tage die Woche geöffnet

