Pot d’accueil route de Mothern Neewiller-près-Lauterbourg, 21 août 2023, Neewiller-près-Lauterbourg.

Neewiller-près-Lauterbourg,Bas-Rhin

L’office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg et son partenaire, le Haras de la Née à Néewiller-près-Lauterbourg, invitent ses vacanciers à un pot d’accueil. Un moment d’échange et de partage afin de découvrir leurs différentes activités..

2023-08-21 fin : 2023-08-21 . EUR.

route de Mothern

Neewiller-près-Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



The Seltz-Lauterbourg tourist office and its partner, the Haras de la Née in Néewiller-près-Lauterbourg, invite their holidaymakers to a welcome drink. A time for sharing and discovering their different activities.

La Oficina de Turismo de Seltz-Lauterbourg y su socio, el Haras de la Née de Néewiller-près-Lauterbourg, invitan a los veraneantes a una copa de bienvenida. Es una buena ocasión para compartir ideas y descubrir las diferentes actividades que se ofrecen.

Das Fremdenverkehrsamt des Pays de Seltz-Lauterbourg und sein Partner, das Haras de la Née in Néewiller-près-Lauterbourg, laden ihre Urlauber zu einem Begrüßungsumtrunk ein. Es handelt sich um einen Moment des Austauschs und des Teilens, in dem Sie die verschiedenen Aktivitäten kennenlernen können.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg