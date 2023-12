SUGAR CANE Route de Montpellier Aumelas, 26 janvier 2024, Aumelas.

Aumelas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26

Rendez-vous au Clos de l’Amandaie, pour un concert de blues animé par Sugar Cane, suivi d’un repas partagé où vous devrez ramener un plat découpé. Des vins du clos de l’Amandaie et des jus de fruits seront en seront en vente sur place..

Grâce a l’association et le trio Sugar Cane, vous allez voyager vers la Nouvelle-Orléans… Là où à force de métissages populaires multi-ethniques et culturels, Blues, Gospel & Jazz sont nés.

EUR.

Route de Montpellier

Aumelas 34230 Hérault Occitanie



