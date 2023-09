DIUS A VOL – BALADE GOURMANDE route de Montolieu Alzonne, 14 octobre 2023, Alzonne.

Alzonne,Aude

Dius a vòl, balade gourmande à travers vignes et bois au Domaine des Sesquières.

Commentaires sur la vigne par la famille Lagoutte.

Balade contée par Grégoire Albisetti.

Organisé par Les Ampélofolies du Cabardès.

Pauses gourmandes

Café de bienvenue

Crudités, charcuterie

Coustelous confits, chips artisanales

Cantal, raisons, zézettes

Café, pralines et Carthagène

Dégustation des vins du Domaine des Sesquières – verre Ampélofolies offert

16€ : pour les adhérents Ampélofolies du Cabardès

20€ : pour les non adhérents

Inscription et paiement obligatoire avant le 8 octobre 2023,.

2023-10-14 09:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

route de Montolieu

Alzonne 11170 Aude Occitanie



Dius a vòl, a gourmet walk through vineyards and woods at the Domaine des Sesquières.

Commentary on winegrowing by the Lagoutte family.

Storytelling by Grégoire Albisetti.

Organized by Les Ampélofolies du Cabardès.

Gourmet breaks

Welcome coffee

Crudités, charcuterie

Candied coustelous, homemade chips

Cantal, raisons, zézettes

Coffee, pralines and Carthagène

Tasting of Domaine des Sesquières wines – complimentary Ampélofolies glass

16? for Ampélofolies du Cabardès members

20? : for non-members

Registration and payment required before October 8, 2023,

Dius a vòl, un paseo gastronómico por viñedos y bosques en el Domaine des Sesquières.

Comentarios sobre la viña por la familia Lagoutte.

Cuentacuentos de Grégoire Albisetti.

Organizado por Les Ampélofolies du Cabardès.

Pausas gastronómicas

Café de bienvenida

Crudités, embutidos

Coustelous confitado, patatas fritas caseras

Cantal, raisons, zézettes

Café, pralinés y Carthagène

Degustación de vinos Domaine des Sesquières – copa Ampélofolies de cortesía

16? para los miembros de Ampélofolies du Cabardès

20? para los no socios

Inscripción y pago obligatorios antes del 8 de octubre de 2023,

Dius a vòl, Feinschmeckerspaziergang durch Weinberge und Wälder auf der Domaine des Sesquières.

Kommentare zum Weinbau von der Familie Lagoutte.

Erzählter Spaziergang von Grégoire Albisetti.

Organisiert von Les Ampélofolies du Cabardès.

Pausen für Feinschmecker

Kaffee zur Begrüßung

Rohkost, Wurstwaren

Kandierte Coustelous, handgemachte Chips

Cantal, raisons, zézettes

Kaffee, Pralinen und Carthagène

Weinprobe der Domaine des Sesquières – Glas Ampélofolies gratis

16? für Mitglieder der Ampélofolies du Cabardès

20? für Nichtmitglieder

Anmeldung und Bezahlung bis zum 8. Oktober 2023 erforderlich,

Mise à jour le 2023-09-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme