Akila Gorges de la Loue Route de Montgesoye Ornans, 1 juillet 2023, Ornans.

Ornans,Doubs

Des sensations fortes et un panorama à vous couper le souffle… Prenez de la hauteur et dominez la Vallée de la Loue et ses falaises !.

Vendredi à 09:30:00 ; fin : . .

Route de Montgesoye

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Thrills and breathtaking panoramic views… Take the high ground and dominate the Loue Valley and its cliffs!

¿Emoción y vistas impresionantes? ¡Tome altura y domine el valle del Loue y sus acantilados!

Nervenkitzel und ein atemberaubendes Panorama … Begeben Sie sich in luftige Höhen und überblicken Sie das Loue-Tal und seine Klippen!

Mise à jour le 2023-06-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON