DIA DE MUERTOS Route de Montferrier Saint-Clément-de-Rivière, 28 octobre 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Saint-Clément-de-Rivière,Hérault

Le domaine de Saint-Clément vous propose sa soirée d’Halloween sur le thème du dia de muertos. Au programme, des dégustations, une ambiance musicale et un repas traiteur..

2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 23:00:00. .

Route de Montferrier

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



The Domaine de Saint-Clément invites you to its Halloween party on the theme of the dia de muertos. The program includes tastings, music and a catered meal.

El Domaine de Saint-Clément organiza una fiesta de Halloween con el tema del Día de Muertos. El programa incluye degustaciones, música y un catering.

Die Domaine de Saint-Clément bietet Ihnen ihren Halloween-Abend unter dem Motto « dia de muertos » an. Auf dem Programm stehen Verkostungen, musikalische Untermalung und ein Catering-Essen.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT DU GRAND PIC ST LOUP