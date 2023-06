ÉCOLE DU TENNIS CLUB DE LA VIÈRE Route de Montblanc Domaine de la Vière Saint-Thibéry, 28 juin 2023, Saint-Thibéry.

Saint-Thibéry,Hérault

École de tennis et de padel. Complexe sportif ouvert à tous : école de tennis (dès 4 ans), initiation, perfectionnement et préparation à la compétition. Cours particuliers et stages. Stages jeunes et adultes de 5 jours en juillet-août.

Location de courts en terre battue ou en dur.

5 courts de tennis dont 2 couverts, 9 courts de padel couverts. Une salle de préparation physique..

Lundi à ; fin : . .

Route de Montblanc

Domaine de la Vière

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie



Tennis and padel school. Sports complex open to all: tennis school (from age 4), beginners, advanced and competition preparation. Private lessons and training courses. 5-day youth and adult courses in July and August.

Clay and hard court rentals.

5 tennis courts (2 covered), 9 covered padel courts. Fitness room.

Escuela de tenis y pádel. Complejo deportivo abierto a todos: escuela de tenis (a partir de 4 años), iniciación, perfeccionamiento y preparación para la competición. Clases particulares y cursos. Cursos de 5 días para jóvenes y adultos en julio y agosto.

Alquiler de pistas de tierra batida y duras.

5 pistas de tenis, 2 de ellas cubiertas, 9 pistas de pádel cubiertas. Sala de fitness.

Tennis- und Padel-Schule. Sportkomplex, der allen offen steht: Tennisschule (ab 4 Jahren), Einführung, Perfektionierung und Vorbereitung auf Wettkämpfe. Privatunterricht und Praktika. Fünftägige Praktika für Jugendliche und Erwachsene im Juli und August.

Vermietung von Sand- oder Hartplätzen.

5 Tennisplätze, davon 2 überdacht, 9 überdachte Padel-Plätze. Raum für Konditionstraining.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE