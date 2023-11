Spectacle « Climax » Route de Montbeugny Yzeure, 24 novembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Par la Cie Zygomatic. Comment aborder des sujets brûlants tels que le changement climatique, l’épuisement des ressources ou la disparition de la biodiversité, sans être culpabilisant ?.

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . .

Route de Montbeugny Yzeurespace

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



By Cie Zygomatic. How do you tackle burning issues such as climate change, resource depletion and the disappearance of biodiversity without making people feel guilty?

Por Cie Zygomatic. ¿Cómo abordar problemas candentes como el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la desaparición de la biodiversidad sin que la gente se sienta culpable?

Von der Cie Zygomatic. Wie kann man brisante Themen wie den Klimawandel, die Erschöpfung der Ressourcen oder das Verschwinden der Artenvielfalt ansprechen, ohne Schuldgefühle zu wecken?

Mise à jour le 2023-11-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région