Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres Route de Montbeugny Yzeure, 22 novembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Par la Cie Attrape Sourire. Dans la prolongation de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, la ville d’Yzeure propose cette pièce de théâtre en lien avec la prévention sur le harcèlement scolaire..

2023-11-22 18:30:00 fin : 2023-11-22 . .

Route de Montbeugny Yzeurespace

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



By Cie Attrape Sourire. To mark International Children’s Rights Day, the town of Yzeure is offering this play in connection with the prevention of bullying at school.

Por la compañía Attrape Sourire. Con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, la ciudad de Yzeure pone en escena esta obra en relación con la prevención del acoso escolar.

Von der Cie Attrape Sourire. Im Rahmen des Internationalen Tages der Kinderrechte bietet die Stadt Yzeure dieses Theaterstück im Zusammenhang mit der Prävention gegen Mobbing in der Schule an.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région