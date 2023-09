Le Malade Imaginaire en la Majeur Route de Montbeugny Yzeure, 19 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Par la Marilu Production. Molière est certainement l’auteur de théâtre le plus revisité aujourd’hui, mais cette version du « Malade imaginaire » en mode comédie musicale parodique est un régal..

2023-10-19 20:30:00

Route de Montbeugny Yzeurespace

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



By Marilu Production. Molière is certainly the most revisited playwright today, but this version of « Le Malade imaginaire » in parodic musical comedy mode is a delight.

Por Marilu Production. Molière es sin duda el dramaturgo más revisitado de nuestro tiempo, pero esta versión de comedia musical paródica de Le Malade imaginaire es una delicia.

Von der Marilu Production. Molière ist sicherlich der Theaterautor, der heute am häufigsten wiederbelebt wird, aber diese Version des « Eingebildeten Kranken » im parodistischen Musicalmodus ist ein Genuss.

