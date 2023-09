Spectacle : Ça déménage Route de Montbeugny Yzeure, 10 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Par la Cie Racines carrés. S’il y a des cartons vides pour le décor, c’est un carton plein pour Nabil Ouelhadj, chorégraphe de ce spectacle qui ne se borne pas aux frontières du hip hop..

2023-10-10 20:30:00

Route de Montbeugny Yzeure

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



By Cie Racines carrés. If there are empty boxes for the set, it’s a full box for Nabil Ouelhadj, choreographer of this show that doesn’t stop at the borders of hip hop.

Por la Cie Racines carrés. Si hay cajas vacías para el decorado, es una caja llena para Nabil Ouelhadj, coreógrafo de este espectáculo que no se detiene en las fronteras del hip hop.

Von der Cie Racines carrés. Wenn es leere Kartons für das Bühnenbild gibt, ist es ein voller Karton für Nabil Ouelhadj, den Choreografen dieses Stücks, das sich nicht an die Grenzen des Hip Hop hält.

