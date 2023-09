Le Pire Contre-Attaque Route de Montbeugny Yzeure, 29 septembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Par Airnadette. Comédie musicale déjantée pour ouvrir la saison culturelle, Airnadette détourne pas loin de 500 répliques de films, pubs, chansons, sketchs, discours politiques des 50 dernières années pour recréer une histoire, elle aussi déjantée !.

Route de Montbeugny Yzeure

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



By Airnadette. A wacky musical to open the cultural season, Airnadette hijacks some 500 lines from films, ads, songs, sketches and political speeches from the last 50 years to recreate an equally wacky story!

Por Airnadette. Airnadette, un disparatado musical para inaugurar la temporada cultural, utiliza unas 500 frases de películas, anuncios, canciones, sketches y discursos políticos de los últimos 50 años para crear una historia igual de disparatada

Von Airnadette. Airnadette ist ein verrücktes Musical, das die Kultursaison eröffnet. Es verdreht nicht weniger als 500 Zeilen aus Filmen, Werbespots, Liedern, Sketchen und politischen Reden der letzten 50 Jahre, um eine ebenfalls verrückte Geschichte neu zu erfinden!

