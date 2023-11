Mois du film documentaire – Marie-Amélie, la voie de la lame Route de Montargis Charny Orée de Puisaye Catégories d’Évènement: Charny-Orée-de-Puisaye

Yonne Mois du film documentaire – Marie-Amélie, la voie de la lame Route de Montargis Charny Orée de Puisaye, 18 novembre 2023, Charny Orée de Puisaye. Charny Orée de Puisaye,Yonne .

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:30:00. EUR.

Route de Montargis Salle des fêtes de Dicy

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-08 par COORDINATION YONNE Détails Catégories d’Évènement: Charny-Orée-de-Puisaye, Yonne Autres Lieu Route de Montargis Adresse Route de Montargis Salle des fêtes de Dicy Ville Charny Orée de Puisaye Departement Yonne Lieu Ville Route de Montargis Charny Orée de Puisaye latitude longitude 47.93318;3.10504

Route de Montargis Charny Orée de Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charny-oree-de-puisaye/