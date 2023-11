Compétition de Golf à l’occasion du Téléthon Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux Catégories d’Évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne Compétition de Golf à l’occasion du Téléthon Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux, 26 novembre 2023, Casteljaloux. Casteljaloux,Lot-et-Garonne Compétition de Golf sur 18 trous – Formule Scramble à 2.

Shot gun.

Apéritif offert par l’association sportive..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



18-hole golf competition – Scramble à 2.

Shot gun.

Aperitif offered by the sports association. Competición de golf de 18 hoyos – formato scramble para 2 personas.

Tiro al blanco.

Aperitivo ofrecido por la asociación deportiva. Golfwettbewerb über 18 Löcher – Formel Scramble à 2.

Shot gun.

Aperitif, der vom Sportverein angeboten wird. Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne Détails Catégories d’Évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Route de Mont-de-Marsan Adresse Route de Mont-de-Marsan Ville Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux latitude longitude 44.3137459;0.088354

Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux/