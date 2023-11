Boeuf sans vergogne Route de Monpazier Laussou, 9 décembre 2023, Laussou.

Laussou,Lot-et-Garonne

Un Boeuf/Jam improvisé, ouvert à toutes et à tous les musicien-nes et à tout public ouvert et curieux.

Buvette / une conso offerte aux musiciens. Entrée libre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Route de Monpazier Salle des fêtes du Laurès

Laussou 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An improvised jam session, open to all musicians and to an open-minded, curious public.

Refreshments / one drink offered to musicians. Free admission.

Una jam session improvisada, abierta a todos los músicos y a un público abierto y curioso.

Barra de refrescos / bebida gratuita para los músicos. Entrada gratuita.

Ein improvisiertes Boeuf/Jam, offen für alle Musikerinnen und Musiker und für jedes offene und neugierige Publikum.

Getränke / ein Getränk für die Musiker. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Coeur de Bastides