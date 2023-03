CHASSE AUX OEUFS route de Mondorff Rodemack Catégories d’Évènement: Moselle

2023-04-10 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-10 16:30:00 16:30:00

Moselle . Venez en famille avec votre panier trouver les œufs cachés. Des surprises pour tous vous attendent à l’arrivée spécialement pour ceux qui auront trouvé l’Œuf en Or ! Il y aura une vente de boissons et de gâteaux sur place. Les places étant limitées, l’inscription se fait en ligne jusqu’à une semaine avant l’événement.

Tous les bénéfices de la vente serviront à financer les projets des écoles du village. https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-rodemack-semming/boutiques/chasse-aux-oeufs-2023?fbclid=IwAR0bDdck9PPKEooN5AFNnn7nj-aQdqF9KKHEIMUQ_2wn2xS9YpuE1KW7K2s

