Salon du bien-être Route de Mitschdorf Gœrsdorf, 7 octobre 2023, Gœrsdorf.

Gœrsdorf,Bas-Rhin

Le club go de Gœrsdorf vous invite à sa deuxième édition à la salle des fêtes de Gœrsdorf pour un week-end de détente et de découverte des savoir-faire de notre territoire..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

Route de Mitschdorf

Gœrsdorf 67360 Bas-Rhin Grand Est



The G?rsdorf go club invites you to its second edition at the G?rsdorf village hall for a weekend of relaxation and discovery of local know-how.

El club de go de G?rsdorf le invita a su segunda edición en la Salle des Fêtes de G?rsdorf para un fin de semana de relajación y descubrimiento de las habilidades de nuestra región.

Der G?rsdorfer Go-Club lädt Sie zu seiner zweiten Ausgabe in den Festsaal von G?rsdorf ein, um ein Wochenende lang zu entspannen und das Know-how unserer Gegend zu entdecken.

