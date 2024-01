Concert VAGA et KING RIDDIM Route de Mirville Bolbec, samedi 20 janvier 2024.

Bolbec Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

VAGA

L’artiste Vaga fête ses vingt ans de carrière dans le reggae. Après avoir sorti quatre albums et écumé de nombreuses scènes, 2023 est une année anniversaire, avec un nouvel album, toujours dans un style éclectique et énergique. Cette tournée sera donc un florilège de tous ses albums. KING RIDDIM Fondé en 1995 par deux frères (Sly & Falcon),

KING RIDDIM

Fondé en 1995 par deux frères (Sly & Falcon), KING RIDDIM s’est rapidement imposé comme l’un des groupes phares de la scène reggae francophone des années 2000.

Un premier Album et une participation sur la compil Sur les Roots de France (Virgin) lui ont permis de rencontrer un public déjà conquis sur l’ensemble de l’hexagone.

3 albums, des centaines de concerts plus tard et après une longue pause, KING RIDDIM revient sur le devant de la scène en 2024 avec un nouvel Opus. Les collaborations passées avec l’ingénieur du son Timour Cardenas, le Jamaïcain Samuel Clayton ou encore Selwyn Brown du groupe légendaire Steel Pulse ont forgé l’identité du groupe dont la musique se distingue.

Les nostalgiques retrouveront leur jeunesse d’antan et les novices seront sans doute conquis par le réalisme des textes et la musicalité des mots. Les refrains percutants combinés à des riddims entraînants promettent encore de beaux jours au groupe dont la réputation n’est plus à faire.

Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



