CONCERT PERCUSSIONS IN(TIME) Route de Mirville Bolbec, 29 novembre 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

Murmure de percussions

Comme un massage des tympans, par ses sons d’ici et d’ailleurs chuchotés à

nos oreilles, So Loops nous fait voyager dans un monde intérieur empli de sensations

et d’émotions inédites. Un solo axé sur différents types de tambours et

accompagné d’un pédalier qui permet de créer des boucles à volonté.

Ici, la musique est murmurée dans l’oreille du spectateur, assis tout près du

musicien. Le spectateur se sent bien, et même très bien…

Une vraie intimité : on partage l’espace, on partage la musique comme on partage

un secret.

10h00 / 11h00 / 14h30 / 16h30 / 18h00.

2023-11-29 10:00:00 fin : 2023-11-29 18:00:00. .

Route de Mirville Val aux Grès

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



Murmuring percussion

Like a massage for the eardrums, So Loops whispers sounds from here and elsewhere into our ears

whispered into our ears, So Loops takes us on a journey to an inner world full of sensations

and emotions. A solo based on different types of drum, accompanied by a

accompanied by a pedalboard that lets you create loops at will.

Here, the music is whispered into the ear of the spectator, seated right next to the musician

musician. The spectator feels good, and even very good?

A real sense of intimacy: we share the space, we share the music as if we were sharing a secret

a secret.

10h00 / 11h00 / 14h30 / 16h30 / 18h00

Percusión susurrante

Como un masaje para los tímpanos, So Loops susurra en nuestros oídos sonidos de aquí y de allá

susurrados en nuestros oídos, So Loops nos lleva de viaje a un mundo interior lleno de sensaciones

y emociones. Un solo basado en diferentes tipos de batería, acompañado de una

acompañado de una pedalera que permite crear loops a voluntad.

Aquí, la música se susurra al oído del espectador, sentado cerca del músico

músico. El público se siente bien, muy bien..

Una verdadera sensación de intimidad: compartimos el espacio, compartimos la música como si compartiéramos un secreto

un secreto.

10.00 h / 11.00 h / 14.30 h / 16.30 h / 18.00 h

Das Flüstern der Perkussion

Wie eine Trommelfellmassage, mit Klängen von hier und anderswo, die in unsere Ohren geflüstert werden

so Loops lässt uns in eine innere Welt voller Empfindungen und Gefühle reisen

und ganz neuen Emotionen. Ein Solo, das sich auf verschiedene Arten von Trommeln konzentriert und

begleitet von einem Pedalboard, mit dem man nach Belieben Loops erstellen kann.

Hier wird die Musik dem Zuschauer ins Ohr geflüstert, der direkt neben dem Musiker sitzt

musiker sitzt. Der Zuschauer fühlt sich wohl, ja sogar sehr wohl?

Eine echte Intimität: Man teilt den Raum, man teilt die Musik, wie man ein Geheimnis teilt

wie ein Geheimnis.

10.00 Uhr / 11.00 Uhr / 14.30 Uhr / 16.30 Uhr / 18.00 Uhr

