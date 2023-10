Théâtre « James » Route de Mirville Bolbec, 17 novembre 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

James Miranda Barry, Ann Margaret Bulkley. Deux patronymes, deux identités pour une seule et même personne. Dans une Angleterre coloniale du XIXe siècle, où la médecine est interdite aux femmes, l’une d’entre elles fait le pari de se faire passer pour un homme tout au long de ses études et de sa carrière de médecin militaire. Mais un tel secret peut-il tenir toute une vie ?.

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 21:40:00. .

Route de Mirville Val aux Grès

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



James Miranda Barry, Ann Margaret Bulkley. Two surnames, two identities for one and the same person. In 19th-century colonial England, where women are forbidden to practise medicine, one of them takes on the challenge of pretending to be a man throughout her studies and career as a military doctor. But can such a secret last a lifetime?

James Miranda Barry, Ann Margaret Bulkley. Dos apellidos, dos identidades para una misma persona. En la Inglaterra colonial del siglo XIX, donde las mujeres tenían prohibido ejercer la medicina, una de ellas se encargó de hacerse pasar por hombre durante sus estudios y su carrera como médico militar. Pero, ¿puede durar un secreto así toda la vida?

James Miranda Barry, Ann Margaret Bulkley. Zwei Nachnamen, zwei Identitäten für ein und dieselbe Person. Im kolonialen England des 19. Jahrhunderts, wo Frauen der Zugang zur Medizin verwehrt ist, wettet eine von ihnen, dass sie sich während ihres Studiums und ihrer Karriere als Militärärztin als Mann ausgeben wird. Doch kann ein solches Geheimnis ein ganzes Leben lang halten?

