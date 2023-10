Concert électro « Michel Hubert » Route de Mirville Bolbec, 10 novembre 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

Si aujourd’hui en France 99,999% des Michel Hubert ont entre 60 et 120 ans, aiment la musique classique et dansent la country sur leurs heures de folies, le 0.001%, soit l’unique Michel Hubert de moins de 60 ans, est à l’opposé de tout ça ! Des gros kicks, des grosses basses, des paroles simples et loufoques sur un son qui tabasse. Une musique électronique très énergique, entre l’Euro dance et la Bass music, qui prend tout son sens en live, emmené par un Michel Hubert

déchaîné. Roi du spectacle, il met en scène ses morceaux grâce à des décors et costumes uniques. Véritable tourbillon d’énergie, il vous met au défi de rester assis !.

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 22:00:00. .

Route de Mirville Val aux Grès

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



While 99.999% of Michel Huberts in France today are between 60 and 120 years old, love classical music and dance country in their free time, the 0.001% – the only Michel Hubert under 60 – is the opposite of all that! Big kicks, big bass, simple, goofy lyrics and a sound that kicks ass. High-energy electronic music, somewhere between Euro dance and Bass music, which takes on its full meaning live, led by a wild Michel Hubert

unleashed. King of the show, he stages his tracks with unique sets and costumes. A veritable whirlwind of energy, he dares you to sit still!

Mientras que el 99,999% de los Michel Hubert franceses de hoy tienen entre 60 y 120 años, aman la música clásica y bailan country en su tiempo libre, el 0,001%, el único Michel Hubert de menos de 60 años, ¡es todo lo contrario! Grandes patadas, grandes bajos, letras sencillas y alocadas y un sonido de infarto. Música electrónica enérgica, a medio camino entre el eurodance y la bass music, que se expresa en directo de la mano de un Michel Hubert salvaje

desencadenado. Rey del espectáculo, escenifica sus temas con decorados y disfraces únicos. Un auténtico torbellino de energía que te desafía a quedarte quieto

Wenn heute in Frankreich 99,999% der Michel Huberts zwischen 60 und 120 Jahre alt sind, klassische Musik lieben und in ihrer Freizeit Country tanzen, dann sind die 0,001%, d.h. der einzige Michel Hubert unter 60, das genaue Gegenteil von all dem! Große Kicks, fette Bässe, einfache und verrückte Texte auf einem Sound, der einen umhaut. Eine sehr energiegeladene elektronische Musik zwischen Euro Dance und Bass Music, die live, angeführt von einem Michel Hubert, ihre volle Wirkung entfaltet

entfesselt. Er ist der König des Spektakels und setzt seine Stücke mit einzigartigen Kulissen und Kostümen in Szene. Er ist ein wahrer Energiewirbel, bei dem Sie nicht stillsitzen können!

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche