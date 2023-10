Salon Lune Bleue Route de Mirville Bolbec, 4 novembre 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

Le collectif Lune Bleue vous propose un salon dont les membres vous dévoilent leurs travaux récents.

Une douzaine d’artistes ainsi que les invités peintres et sculpteurs vous feront partager leur travail de recherche..

Samedi 2023-11-04 14:30:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



The Lune Bleue collective presents a show featuring recent works by its members.

A dozen artists, as well as guest painters and sculptors, will share their research work with you.

El colectivo Lune Bleue organiza una exposición en la que sus miembros presentan su obra reciente.

Una docena de artistas, así como pintores y escultores invitados, compartirán con usted sus trabajos de investigación.

Das Kollektiv Lune Bleue bietet Ihnen einen Salon, in dem die Mitglieder ihre jüngsten Arbeiten präsentieren.

Ein Dutzend Künstler sowie die eingeladenen Maler und Bildhauer lassen Sie an ihrer Forschungsarbeit teilhaben.

Mise à jour le 2023-10-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche