Exposition Au Gré de l’Art Route de Mirville Bolbec, 24 juin 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

Vous pourrez découvrir, ou redécouvrir, la richesse culturelle de la ville de Bolbec. Cette exposition met en lumière les spectacles, les expositions, les acquisitions d’œuvres d’art ou encore les interventions des artistes dans les écoles de Bolbec.

L’exposition sera ouverte du 24 juin au 20 août 2023..

Samedi 2023-06-24 14:30:00 fin : 2023-08-20 18:00:00. .

Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



Discover, or rediscover, the cultural wealth of Bolbec. This exhibition highlights Bolbec?s shows, exhibitions, art acquisitions and artists? interventions in local schools.

The exhibition will be open from June 24 to August 20, 2023.

Podrá descubrir, o redescubrir, la riqueza cultural de la ciudad de Bolbec. Esta exposición pone de relieve espectáculos, exposiciones, adquisiciones de obras de arte y el trabajo de los artistas en las escuelas de Bolbec.

La exposición estará abierta del 24 de junio al 20 de agosto de 2023.

Hier können Sie den kulturellen Reichtum der Stadt Bolbec entdecken oder wiederentdecken. Diese Ausstellung beleuchtet Aufführungen, Ausstellungen, den Erwerb von Kunstwerken und die Arbeit von Künstlern in den Schulen von Bolbec.

Die Ausstellung ist vom 24. Juni bis zum 20. August 2023 geöffnet.

