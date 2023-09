JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITES LIBRES ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE DE LAVIÉVILLE Route de Mirecourt Dompaire, 17 septembre 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Journées Européennes du Patrimoine : Ouverture de l’église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville

Première église paroissiale de Dompaire, l’église Saint-Jean-Baptiste remonte au XIIe siècle avec son chevet et son clocher romans. Au XVe siècle, elle est en partie reconstruite, notamment la nef, le portail et la chapelle sud.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 15:30:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. 0 EUR.

Route de Mirecourt Église Saint Jean Baptiste de Laviéville

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



European Heritage Days: Opening of Saint-Jean-Baptiste church in Laviéville

Dompaire’s first parish church, Saint-Jean-Baptiste dates back to the 12th century, with its Romanesque chevet and bell tower. In the 15th century, part of the church was rebuilt, including the nave, portal and south chapel.

Jornadas Europeas del Patrimonio: inauguración de la iglesia Saint-Jean-Baptiste de Laviéville

Primera iglesia parroquial de Dompaire, Saint-Jean-Baptiste data del siglo XII con su cabecera y su campanario románicos. En el siglo XV, se reconstruyó parte de ella, incluyendo la nave, el portal y la capilla sur.

Europäische Tage des Kulturerbes: Öffnung der Kirche Saint-Jean-Baptiste in Laviéville

Die Kirche Saint-Jean-Baptiste, die erste Pfarrkirche von Dompaire, geht mit ihrem romanischen Kopfende und Glockenturm auf das 12. Im 15. Jahrhundert wurde sie teilweise umgebaut, insbesondere das Kirchenschiff, das Portal und die Südkapelle.

