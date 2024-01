Soirée « Meurtre et Mystère » Route de Miramont Montignac-de-Lauzun, vendredi 9 février 2024.

Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-10

Venez avec votre équipe de 6 personnes ou rejoignez une équipe pour participer aux soirées « Meurtre et Mystère ». Résolvez l’enquête et découvrez qui est le coupable. Les résultats sont différents sur les deux soirs. Repas et boissons inclus avec l’entrée. Bonne humeur garantie !

EUR.

Route de Miramont Salle des fêtes

Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT du Pays de Lauzun