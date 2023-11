Soirée dégustation de Sherry et tapas Route de Miramont Montignac-de-Lauzun, 12 novembre 2023, Montignac-de-Lauzun.

Montignac-de-Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la soirée dégustation de vin avec tapas organisée par l’association Lauzun : ateliers créations et découvertes. Durant ce moment découvrez l’histoire, la géographie et la production du Sherry. 5 vins vous seront servis et associés à 5 styles de tapas. Réservation avant le 10/11..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Route de Miramont The Old Lord Raglan

Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Join us for an evening of wine tasting and tapas, organized by the Lauzun association: creative workshops and discoveries. Discover the history, geography and production of Sherry. 5 wines will be served, paired with 5 styles of tapas. Reservations by 10/11.

Venga a la velada de degustación de vinos y tapas organizada por la asociación Lauzun: talleres creativos y descubrimientos. Descubra la historia, la geografía y la producción del vino de Jerez. Se servirán 5 vinos maridados con 5 estilos de tapas. Se ruega reservar antes del 10/11.

Kommen Sie zahlreich zum Abend der Weinprobe mit Tapas, der vom Verein Lauzun: Workshops Kreationen und Entdeckungen organisiert wird. Entdecken Sie die Geschichte, die Geografie und die Produktion des Sherry. 5 Weine werden Ihnen serviert und mit 5 Tapas-Stilen kombiniert. Reservierung vor dem 10.11.

