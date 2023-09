Olympiades Route de Mirabel aux Baronnies Nyons, 24 septembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Afin de financer la classe de neige des classes de CP et CE1, les parents d’élèves de l’école de Sauve organisent des Olympiades au stade Pierre Julien.

Buvette et restauration rapide sur place..

2023-09-24 10:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

Route de Mirabel aux Baronnies Stade Pierre Julien

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To raise funds for the CP and CE1 classes’ winter sports trip, the parents of the Sauve school are organizing an Olympiad at the Pierre Julien stadium.

Refreshment bar and fast food on site.

Los padres de la escuela Sauve organizan una olimpiada en el estadio Pierre Julien para recaudar fondos para el viaje deportivo de invierno de las clases CP y CE1.

Bar de refrescos y comida rápida in situ.

Um die Schneeklasse der Erst- und Zweitklässler zu finanzieren, organisieren die Eltern der Schüler der Schule von Sauve eine Olympiade im Stadion Pierre Julien.

Getränke und Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale