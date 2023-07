La Ferme du Moulin de Vanneau Route de Mézilles Saints-en-Puisaye, 12 juillet 2023, Saints-en-Puisaye.

Saints-en-Puisaye,Yonne

Bienvenue au Moulin Vanneau, une ferme d’antan où oies, chats, poneys ou encore cochons vivent comme au bon vieux temps..

Route de Mézilles

Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Welcome to the Moulin Vanneau, an old-fashioned farm where geese, cats, ponies and pigs live like in the good old days.

Bienvenido al Moulin Vanneau, una granja a la antigua usanza donde gansos, gatos, ponis y cerdos viven como en los buenos tiempos.

Willkommen in der Moulin Vanneau, einem Bauernhof aus vergangenen Zeiten, in dem Gänse, Katzen, Ponys oder auch Schweine wie in der guten alten Zei…

Mise à jour le 2023-06-30 par ADT YONNE