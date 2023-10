Marché de Noël Route de Meymac Pérols-sur-Vézère, 16 décembre 2023, Pérols-sur-Vézère.

Pérols-sur-Vézère,Corrèze

Cette année le comité des fêtes organise la 3ème édition de son marché de Noël avec la présence des artisans et des producteurs.

De 10h à 20h sous le préau de la mairie.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Route de Meymac

Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This year, the Comité des fêtes organizes the 3rd edition of its Christmas market, with the presence of craftsmen and producers.

From 10am to 8pm in the town hall courtyard

Este año, el Comité des fêtes organiza la 3ª edición de su mercado navideño, con la presencia de artesanos y productores.

De 10.00 a 20.00 horas, en el patio del ayuntamiento

Dieses Jahr organisiert das Festkomitee die dritte Ausgabe seines Weihnachtsmarktes mit Handwerkern und Produzenten.

Von 10h bis 20h unter dem Vorhof des Rathauses

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze