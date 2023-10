COLLECTION D’INSTANTS route de Metz Illange Catégories d’Évènement: Illange

Moselle COLLECTION D’INSTANTS route de Metz Illange, 4 novembre 2023, Illange. Illange,Moselle Venez découvrir l’exposition « Collection d’instants » de Jean-Pierre Adami.. Tout public

Vendredi 2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. 0 EUR.

route de Metz

Illange 57970 Moselle Grand Est



Come and discover Jean-Pierre Adami’s « Collection d’instants » exhibition. Venga a descubrir la exposición « Collection d’instants » de Jean-Pierre Adami. Besuchen Sie die Ausstellung « Collection d’instants » von Jean-Pierre Adami. Mise à jour le 2023-10-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Illange, Moselle Autres Lieu route de Metz Adresse route de Metz Ville Illange Departement Moselle Lieu Ville route de Metz Illange latitude longitude 49.3245657;6.1799344

route de Metz Illange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illange/