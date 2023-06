Domaine Joseph Mellot Route de Ménétréol – D920 Sancerre, 30 juin 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Domaine familial et historique de plus de 500 ans situé à Sancerre, devenu au fil des générations le spécialiste des Grands Vins du Centre Loire grâce à son savoir-faire unique. Les vins Joseph Mellot expriment la quintessence de chacun de leur terroir..

Route de Ménétréol – D920

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Family and historical domain of more than 500 years located in Sancerre, which has become over the generations the specialist of the Great Wines of the Center Loire thanks to its unique know-how. Joseph Mellot wines express the quintessence of each of their terroi

Una finca familiar histórica de más de 500 años situada en Sancerre, que se ha convertido, a lo largo de las generaciones, en el especialista de los Grandes Vinos del Centro del Loira gracias a su saber hacer único. Los vinos de Joseph Mellot expresan la quintaesencia de cada uno de sus terruños.

Ein über 500 Jahre altes, historisches Familienweingut in Sancerre, das sich im Laufe der Generationen dank seines einzigartigen Know-hows zum Spezialisten für die großen Weine des Centre Loire entwickelt hat. Die Weine von Joseph Mellot bringen die Quintessenz eines jeden ihrer Terroirs zum Ausdruck.

