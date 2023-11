SOIRÉE PUBLIQUE D’OBSERVATION DU CIEL Route de Marson Saumur, 17 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

L’association des Astronomes Amateurs du Saumurois vous convie à une soirée d’observation du ciel avec télescope, commentaires et explications..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:30:00. .

Route de Marson Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Association des Astronomes Amateurs du Saumurois invites you to an evening of sky observation with telescope, commentary and explanations.

La Association des Astronomes Amateurs du Saumurois le invita a una velada de observación del cielo con telescopio, comentarios y explicaciones.

Die Association des Astronomes Amateurs du Saumurois lädt Sie zu einem Abend ein, an dem Sie den Himmel mit Teleskopen, Kommentaren und Erklärungen beobachten.

