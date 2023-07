Jardin de Cocagne Route de Margut La Ferté-sur-Chiers, 12 juillet 2023, La Ferté-sur-Chiers.

La Ferté-sur-Chiers,Ardennes

Les chantiers d’insertion du Jardin de Cocagne consiste, depuis 1998, à mobiliser les personnes en difficulté sociale sur un nouveau projet personnel tourné vers l’activité professionnelle.L’organisation propose la production et la commercialisation de produits biologiques (petits fruits et légumes) dans le cadre de cette activité..

Route de Margut

La Ferté-sur-Chiers 08370 Ardennes Grand Est



Since 1998, Jardin de Cocagne’s integration workcamps have consisted in mobilising people in social difficulty on a new personal project oriented towards professional activity. The organisation offers the production and marketing of organic products (small fruits and vegetables) within the framework of this activity.

Desde 1998, los proyectos de integración del Jardin de Cocagne consisten en movilizar a personas con dificultades sociales para que trabajen en un nuevo proyecto personal orientado a la actividad profesional. La organización propone la producción y comercialización de productos ecológicos (pequeñas frutas y verduras) como parte de esta actividad.

Die Organisation bietet im Rahmen dieser Tätigkeit die Produktion und Vermarktung von biologischen Produkten (Beeren und Gemüse) an.

