Parcours Halloween 2023 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette, 21 septembre 2023, Ménestreau-en-Villette.

Ménestreau-en-Villette,Loiret

Connaissez-vous vraiment Halloween ? Pourquoi transforme-t-on les citrouilles en lanternes ? Pourquoi les enfants réclament-ils des bonbons ? Les âmes du peuple celte sont en colère car les enfants d’aujourd’hui ont volé leur fête !.

Mardi 2023-09-21 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 5 EUR.

Route de Marcilly

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Do you really know Halloween? Why are pumpkins turned into lanterns? Why do children clamor for candy? The souls of the Celtic people are angry because today’s children have stolen their holiday!

¿Cuánto sabe realmente sobre Halloween? ¿Por qué las calabazas se convierten en farolillos? ¿Por qué los niños claman por dulces? Las almas de los celtas están enfadadas porque los niños de hoy les han robado su fiesta

Wie gut kennen Sie Halloween wirklich? Warum werden Kürbisse in Laternen verwandelt? Warum verlangen die Kinder nach Süßigkeiten? Die Seelen des keltischen Volkes sind wütend, weil die Kinder von heute ihr Fest gestohlen haben!

Mise à jour le 2023-09-21 par ADRT45