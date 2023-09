Cet évènement est passé BROCANTE Route de Mandre Châtillon-sous-les-Côtes Catégories d’Évènement: Châtillon-sous-les-Côtes

Meuse BROCANTE Route de Mandre Châtillon-sous-les-Côtes, 17 septembre 2023, Châtillon-sous-les-Côtes. Châtillon-sous-les-Côtes,Meuse Brocante, vide-greniers, exposition de véhicules anciens, concert, châteaux gonflables.

Buvette, restauration.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 08:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

Route de Mandre Terrain de foot

Châtillon-sous-les-Côtes 55400 Meuse Grand Est



Flea market, garage sale, vintage car show, concert, bouncy castles.

Refreshments and snacks. Mercadillo, venta de garaje, exposición de coches antiguos, concierto, castillos hinchables.

Refrescos y comida. Trödelmarkt, Flohmarkt, Ausstellung von Oldtimern, Konzert, Hüpfburgen.

