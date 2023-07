Au Jardin de Bulson Route de Maisoncelle Bulson, 12 juillet 2023, Bulson.

Bulson,Ardennes

Sur une surface de 15 hectares, dans un cadre champêtre, lieu idéal pour la détente et l’occasion de faire son marché de légumes et fruits frais, pédagogique pour les enfants. La jardinerie vous permet de trouver des graines, des arbustes d’ornement, des fruitiers, des plants de légumes…. et les conseils de Thierry le Jardinier !.

Route de Maisoncelle

Bulson 08450 Ardennes Grand Est



On an area of 15 hectares, in a rural setting, an ideal place for relaxation and the opportunity to make its market of fresh vegetables and fruit, educational for children. In the garden centre you can find seeds, ornamental shrubs, fruit trees, vegetable plants…. and the advice of Thierry le Jardinier!

En una superficie de 15 hectáreas, en un entorno campestre, lugar ideal para el descanso y la oportunidad de hacer su mercado de verduras y frutas frescas, educativo para los niños. En el centro de jardinería podrá encontrar semillas, arbustos ornamentales, árboles frutales, plantas de hortalizas…. y los consejos de Thierry el jardinero

Auf einer Fläche von 15 Hektar, in einer ländlichen Umgebung, ein idealer Ort zum Entspannen und die Gelegenheit, seinen Markt mit frischem Gemüse und Obst zu füllen, pädagogisch wertvoll für Kinder. Im Gartencenter finden Sie Samen, Ziersträucher, Obstbäume, Gemüsepflanzen…. und die Ratschläge von Thierry, dem Gärtner!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme