JEP – VISITE GUIDÉE DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE LA PRESQU’ÎLE DE MAGUELONE Route de Maguelone Palavas-les-Flots, 16 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 10h à 17h : Visite guidée des fouilles archéologiques de la presqu’île de Maguelone – Les Compagnons de Maguelone – Gratuit, sans réservation – Infos : www.compagnonsdemaguelone.org.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Route de Maguelone

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



10am to 5pm: Guided tour of archaeological excavations on the Maguelone peninsula ? Les Compagnons de Maguelone ? Free, no reservation required ? Infos : www.compagnonsdemaguelone.org

De 10.00 a 17.00 h: Visita guiada a las excavaciones arqueológicas de la península de Maguelone ? Les Compagnons de Maguelone ? Gratuita, sin reserva ? Información: www.compagnonsdemaguelone.org

Von 10 bis 17 Uhr: Geführte Besichtigung der archäologischen Ausgrabungen auf der Halbinsel Maguelone? Die Gefährten von Maguelone ? Kostenlos, ohne Reservierung ? Infos: www.compagnonsdemaguelone.org

Mise à jour le 2023-08-25 par OT PALAVAS-LES-FLOTS