Portes Ouvertes en Madiran, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles, 18 novembre 2023, Crouseilles.

Crouseilles,Pyrénées-Atlantiques

De 10h à 18h : visites, escape game et dégustation de Madiran et Pacherenc du Vixc-Bilh.

11h : atelier « Vins & Chocolats ».

12h : déjeuner du vigneron avec vin et café.

15h30 : masterclass de mixologie, création de cocktails au Pacherenc du Vic-Bilh.

19h : soirée « Nuit du Pacherenc ».

Réservation obligatoire pour toutes les activités et le déjeuner avant le 10.11.2023..

Route de Madiran

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am to 6pm: tours, escape game and tasting of Madiran and Pacherenc du Vixc-Bilh wines.

11am: « Wines & Chocolates » workshop.

12pm: winemaker’s lunch with wine and coffee.

3:30pm: mixology masterclass, creation of Pacherenc du Vic-Bilh cocktails.

7pm: « Nuit du Pacherenc » evening.

Reservations required for all activities and lunch before 10.11.2023.

De 10.00 a 18.00 h: visitas guiadas, juego de escape y degustación de vinos Madiran y Pacherenc du Vixc-Bilh.

11.00 h: taller « Vinos y chocolates ».

12.00 h: almuerzo del enólogo con vino y café.

15.30 h: masterclass de mixología, creación de cócteles con Pacherenc du Vic-Bilh.

19.00 h: velada « Noche Pacherenc ».

Reserva obligatoria para todas las actividades y el almuerzo antes del 10.11.2023.

Von 10 bis 18 Uhr: Besichtigungen, Escape Game und Verkostung von Madiran und Pacherenc du Vixc-Bilh.

11 Uhr: Workshop « Wein & Schokolade ».

12 Uhr: Mittagessen des Winzers mit Wein und Kaffee.

15.30 Uhr: Masterclass in Mixologie, Kreation von Cocktails mit Pacherenc du Vic-Bilh.

19 Uhr: Abendveranstaltung « Nuit du Pacherenc ».

Reservierung für alle Aktivitäten und das Mittagessen vor dem 10.11.2023 erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN