Halloween, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles, 31 octobre 2023, Crouseilles.

Crouseilles,Pyrénées-Atlantiques

Chasse aux bonbons, lecture de contes pour enfants, découverte de saveurs et de senteurs.

Dégustation de jus de raisins pour les enfants et des Grands Vins de Crouseilles pour les parents !

Les déguisements seront récompensés !

Sur réservation..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Route de Madiran Salle du Château

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Candy hunt, reading of children’s stories, discovery of flavours and scents.

Grape juice tasting for children and Grands Vins de Crouseilles for parents!

Costumes will be rewarded!

Reservations required.

Truco o trato, lectura de cuentos infantiles, descubrimiento de sabores y olores.

Degustación de zumo de uva para los niños y Grands Vins de Crouseilles para los padres

¡Los disfraces serán recompensados!

Sólo con reserva previa.

Süßigkeitenjagd, Lesen von Kindergeschichten, Entdecken von Geschmäckern und Düften.

Verkostung von Traubensaft für die Kinder und der Grands Vins de Crouseilles für die Eltern!

Die Verkleidungen werden belohnt!

Nach vorheriger Anmeldung.

