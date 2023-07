Journées européennes du Patrimoine – Église de Lugagnac Route de Lugagnac Saint-Eutrope-de-Born, 16 septembre 2023, Saint-Eutrope-de-Born.

Saint-Eutrope-de-Born,Lot-et-Garonne

Visitez l’église de Lugagnac à Saint-Vivien, vous trouverez une notice de visite en français, anglais et néerlandais..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Route de Lugagnac Église de Lugagnac

Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Visit the church of Lugagnac in Saint-Vivien, where you’ll find a tour guide in French, English and Dutch.

Visite la iglesia de Lugagnac, en Saint-Vivien, donde encontrará una guía en francés, inglés y neerlandés.

Besuchen Sie die Lugagnac-Kirche in Saint-Vivien. Dort finden Sie eine Besucherinformation auf Französisch, Englisch und Niederländisch.

