Route de l’Orient – Les Musicales de la route Cezanne Le Tholonet, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Le Tholonet.

Route de l’Orient – Les Musicales de la route Cezanne 2021-07-31 – 2021-07-31

Le Tholonet 13100 Le Tholonet

Première partie: Shéhérazade. Ce concert trouve ses origines dans les fabuleux contes des mille et une nuits mais ici la psyché du souverain a inspiré les musiciens. À la croisée du concert littéraire et de la lecture musicale, le

programme alterne des œuvres de piano de compositeurs iraniens et d’improvisations au piano et percussions.

● Layla Ramezan | piano

● Chemirani | santour et zarb



Seconde partie: Lettres d’Arménie (Khatchaturian, Babadjanian, Komitas, Ravel)

À l’occasion du centenaire la naissance de A. Babadjanian, la pianiste Varduhi

Yeritsyan vous propose un programme mettant en valeur sa double culture franco-arménienne.

● Yeritsyan | piano

La Route de l’Orient vous entraine à la fois vers Les contes des mille et une nuits mais aussi vers une musique franco-arménienne.

Au Château du Tholonet

