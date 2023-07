VISITE DE LA CIDRERIE Route de Loré Melleray Lassay-les-Châteaux, 11 juillet 2023, Lassay-les-Châteaux.

Lassay-les-Châteaux,Mayenne

Visite guidée de la cidrerie par le producteur.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 17:00:00. .

Route de Loré Melleray

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire



Guided tour of the cider house by the producer

Visita guiada a la sidrería por el productor

Führung durch die Mosterei durch den Erzeuger

