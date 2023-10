MATINÉE MOUFLETS Route de Lodève Saint-Pierre-de-la-Fage, 13 septembre 2023, Saint-Pierre-de-la-Fage.

Saint-Pierre-de-la-Fage,Hérault

À chaque mercredi, son atelier !

Emilie (Cie les pas perdus) propose un atelier autour de la danse et de l’expression corporelle.

Céline (Cook & Book) agrandit sa cuisine pour préparer et déguster des raviolis.

Caroline (guide-conférencière) nous emmène découvrir la photographie et son histoire.

Anne (exploratrice du geste et de la matière) mélange les modes d’expressions autour …….

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . .

Route de Lodève

Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie



Every Wednesday has its own workshop!

Emilie (Cie les pas perdus) offers a workshop on dance and body expression.

Céline (Cook & Book) expands her kitchen to prepare and enjoy ravioli.

Caroline (guide-conférencière) takes us on a tour of photography and its history.

Anne (explorer of gestures and materials) mixes modes of expression around ……

¡Cada miércoles tiene su propio taller!

Emilie (Cie les pas perdus) propone un taller de danza y expresión corporal.

Céline (Cook & Book) amplía su cocina para preparar y degustar raviolis.

Caroline (guía/conferenciante) nos lleva a conocer la fotografía y su historia.

Anne (exploradora de gestos y materiales) mezcla modos de expresión en torno a ……

Jedem Mittwoch sein Workshop!

Emilie (Cie les pas perdus) bietet einen Workshop rund um Tanz und Körperausdruck an.

Céline (Cook & Book) erweitert ihre Küche, um Ravioli zuzubereiten und zu verkosten.

Caroline (guide-conférencière) nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise durch die Fotografie und ihre Geschichte.

Anne (Erforscherin von Gesten und Materialien) mischt die Ausdrucksformen

