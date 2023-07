FÊTE DE ST PIERRE DE LA FAGE route de Lodève Saint-Pierre-de-la-Fage Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Pierre-de-la-Fage FÊTE DE ST PIERRE DE LA FAGE route de Lodève Saint-Pierre-de-la-Fage, 29 juillet 2023, Saint-Pierre-de-la-Fage. Saint-Pierre-de-la-Fage,Hérault Le village est en Fête, concours de pétanque dès 15h, repas traiteur macaronade, bal avec DJ Thom-G.

Le village est en Fête, pétanque competition from 3pm, macaronade catered meal, dance with DJ Thom-G Le village est en Fête, concurso de petanca a partir de las 15:00 h, comida a base de macarrones, baile con DJ Thom-G Le village est en Fête, Boule-Wettbewerb ab 15 Uhr, Traiteur-Essen Macaronade, Tanz mit DJ Thom-G

