STAGE DANSE-VOLTIGE PARENT/ENFANT Route de Lodève Le Bosc, 21 octobre 2023, Le Bosc.

Le Bosc,Hérault

Ce stage s’adresse aux parents désireux de partager un moment privilégié avec leurs enfants.

Le stage alterne avec des jeux, de la technique de danse-voltige, des duos en corde, d’espaces de création et d’exploration..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-18 12:00:00. EUR.

Route de Lodève

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie



This workshop is for parents who want to share a special moment with their children.

The workshop alternates between games, aerobatic dance technique, rope duets, creative space and exploration.

Este taller está dirigido a los padres que deseen compartir un momento especial con sus hijos.

El taller alterna juegos, técnica de danza acrobática, dúos de cuerda, espacios creativos y exploración.

Dieser Workshop richtet sich an Eltern, die einen besonderen Moment mit ihren Kindern verbringen möchten.

Der Workshop wechselt sich ab mit Spielen, Tanztechniken, Seilduetten, kreativen Räumen und Erkundungen.

